黃明志在新歌〈大飛機〉MV中化身型男機長。（亞洲通文創提供）

黃明志在新歌〈大飛機〉MV中化身型男機長。（亞洲通文創提供）

黃明志推出新歌〈大飛機〉，並在MV中化身型男機長，將一直以來堅持的信念與歌迷分享，透過歌曲傳達：「我們有我們自己的理念，雖然不被世俗的眼光所認可，可是我們決定挑戰到底。」

歌曲結合了Trap、Marching 和Disco曲風，呈現多元音樂元素的玩法，將進行曲的莊嚴和開Party時的歡樂都融合在其中，MV在舞蹈編排上也安排14位Luxy Girls排練不少類似軍隊整齊劃一的動作，整體呈現即性感的同時又相當有紀律。但在鏡頭前氣勢凌人的畫面，鏡頭外的Luxy Girls卻是抵禦著強烈的寒流完成拍攝，在13度的冷風依然敬業地秀出好身材，連黃明志經紀人見狀也忍不住說道：「實在太對不起妳們了！看了都好想哭。」

為了配合拍攝場地的安排，黃明志也相當感謝Luxy Girls願意舟車勞頓一起到新竹進行拍攝。擁有無數拍攝經驗的黃明志也坦言，這次拍攝聲勢浩大卻遇到不少難處，例如尋找拍攝場地及拍攝用的飛機都遇到了許多波折，前期的原定計劃打算在桃園及松山等等的正規機場拍攝，但都礙於機場跑道的安全考量，以及需要經過單位及政府部門層層審批等等相當麻煩的流程而告吹，在訪問中也鄭重感謝中華科技大學商借飛機和場地完成了令人滿意的成果。風趣的黃明志當下也預言：「希望下次可以開火箭帶大家登陸月球，或許是受邀拍攝火箭廣告，和伊隆·馬斯克一起飛向外太空。」