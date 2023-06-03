Anthony Rendon was on the verge of fighting a fan pic.twitter.com/6AYPvKjn4g — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) March 31, 2023

以7年2億4500萬美元風光加盟天使後，安森尼阮棟（Anthony Rendon）待上傷兵名單的天數，卻比出賽場次還要多，本季開幕戰更是與一名運動家球迷發生肢體衝突，不過當地警方本周表示，安森尼阮棟不會面臨刑事指控。

開幕戰當天遭到運動家逆轉吞敗，賽後天使全隊正準備走回休息室，卻在球員通道遭一位運動家球迷大開嘲諷，讓安森尼阮棟忍不住對他動手，根據影片內容，阮棟將手穿過護欄抓住了球迷的衣領，站在身旁的天使隊友瑞福洛（Hunter Renfroe）沒有制止阮棟的行為，「神鱒」卓奧特（Mike Trout）和大谷翔平則是默默從一旁走過，附近的工作人員似乎也愣住了，直到回過神來才揮手示意請求援助。

隔日賽前安森尼阮棟拒絕對這件事發表評論，直到大聯盟將他禁賽5場（上訴後改為4場）並開罰，安森尼阮棟才打破沉默表示，「通常我和球迷互動良好，是我讓情緒控制了自己，我和這位球迷已經在電話談過，我們互相表示歉意，並已經放下過去然後向前看。」

根據《紐約時報》報導，奧克蘭警方過去確實針對一起球員襲擊球迷的事件進行調查，但報告當中並未提到安森尼阮棟的名字，發言人已經證實沒有受害者出面，該案件也正式宣告落幕。安森尼阮棟在上個月15日因腹股溝拉傷被列入傷兵名單，但有望下周回到天使陣容。