在警方強勢掃蕩下，黑幫成員只能撤離據點。（警方提供）

橫行新北市三重、蘆洲一帶的的竹聯幫弘仁會，以建設、娛樂公司作為堂口據點，甚至租下位於三重集賢路的社區住宅作為據點，原想藉由社區保全控管門禁，增加警方查緝難度，但在新北警方祭出鐵腕，除將該據點列為掃蕩目標，更實施強力臨檢及路檢守望給予幫派份子壓力外，並與社區配合提供違法事證，最後讓幫眾成員只能棄守該據點，於上月30日狼狽撤離。

新北市三重警分局為了徹底剷除幫派勢力，壓制黑幫囂張氣焰，針對竹聯幫弘仁會據點加強周邊臨檢及路檢守望，並結合「社區警政再出發2.0」與社區幹部及居民保持密切聯繫，提供有關該幫眾的一切違法事證，經過一連串的司法及行政力的干涉下，讓黑幫成員備感壓力，最後連水電、租金都不繳，不僅上月27日慘遭停水之外，成員更在30日連忙「搬家」撤離，連神明都一並請走。

三重分局長張國哲表示，「打擊犯罪、掃黑制暴」是警方不變的決心，對於危害社會治安的各類犯罪絕不寬貸，將持續對轄內幫派組合進行注控，對於幫派所經營行業處所，成員經常聚集出入聚點及週邊道路，以優勢警力執行臨(路)檢，務使民眾享有安全，健康的生活，絕不容許任何黑道幫派等不法集團，挑戰警方維持社會治安的決心。