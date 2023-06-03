微信公眾號「中國駐挪威大使館」3日發布駐挪威使館發言人就北約祕書長指責中國威脅鄰國等涉中言論的回應。堅決反對北約反復將「威脅」的帽子扣在中國的頭上。

北約祕書長史托騰柏格近期在挪威出席北約外長非正式會議期間指責中國威脅鄰國、打壓不遵從其行事的國家，稱中國不斷增長的軍事、經濟和政治實力對北約構成挑戰，北約將聯合印太盟友共同應對。

對此，中國駐挪威大使館指出，注意到有關言論，堅決反對北約反復將「威脅」的帽子扣在中國的頭上。北約聲稱是區域性、防禦性組織，但個別成員國卻不斷地突破傳統地域，頻頻同亞太國家密切軍事安全聯繫，挑動陣營對抗、渲染地區緊張。究竟誰才是地區與世界和平的威脅，國際社會一目了然。

中國是世界上唯一將「堅持和平發展道路」載入《憲法》的國家，始終不渝做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，歷史已經證明，中國的發展為包括北約國家在內的世界各國帶來的是機遇而絕非挑戰。

中方敦促北約客觀理性看待中國發展及與其它國家的正常合作，停止挑動地區矛盾、製造分裂動盪。中方將繼續為動盪不安的國際局勢注入穩定力量，與各國一道，為世界和平穩定與長治久安作出貢獻。