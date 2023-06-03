5億高中生墜樓新疑點！右手4針孔、頸部勒痕疑他殺？ 高大成：恐遭注射「這毒物」心臟麻痺 @ChinaTimes ​

台中5億高中生懸疑案情陸續曝光，除了賴姓高中生右手有4處針孔外，今(3)日法醫高大成也從曝光的資料研判，賴生死後體溫測得37.5度，血氧驟降、血中CO2正常，若以30分鐘體溫降0.5度來推測，賴生生前體溫疑為38度，恐是生前遭人口掩揮發性麻醉藥迷昏。

法醫高大成表示，從賴姓高中生急救與二次驗屍資料，他發現賴生送醫急救，是插氣管內管，上唇壓迫痕應為有人用揮發性麻醉劑迷昏所致，另外賴生於案發當天11時26分到達醫院，測得體溫為37.5度，若以30分鐘體溫降0.5度推斷，賴生死時體溫疑為38度，恐怕是遭人使用麻醉劑造成體溫急速升高。

據ETtoday新聞雲報導，賴生遺體因冰凍過，摸不出胸部、腰椎有無骨折，但手腳確定沒骨折，也無開放性傷口，不過頭部確實有鈍傷，因此，加上相驗發現的外傷，高大成推斷這起案件恐是一起「凶殺案」。

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