有神助攻！獲7允筊鄭春忠捐水箱消防車。(屏縣消防局提供)

曾發起「登太平島護主權行動」的東港水產商鄭春忠，長年篤信東港東隆宮溫王爺，今年清明節恆春發生消防水箱車壓死消防員情事，他決定捐贈新車，並獲得溫王爺連續7聖筊同意，成就這樁美事。

鄭春忠為屏東縣泓海水產公司董事長，從事、龍膽石斑魚、石斑魚、午仔魚等水產販售已逾40年，是東港東隆宮溫府千歲最虔誠信徒之一，亦是明年東港甲辰正科迎王平安祭典大總理，經常一大早到東隆宮上香後才展開一天行程。

只要遇有生活及生意上大小事情，一定向東隆宮溫王爺擲筊請示，經王爺允筊才去執行，此次選擇捐贈水箱消防車，也特別慎重請示王爺，經允筊連續7次才決定。

鄭春忠表示，深感消防車輛對於救災安全及效能很重要，考量恆春分隊有老舊消防車需要汰換需求，且恆春部分鄰里道路較為狹小，水箱消防車符合恆春地區救災需求，因此將水箱消防車捐在恆春分隊，供當地救災使用。此次在東港東隆宮前廣場辦理捐贈典禮，同時進行淨車儀式，祈求每次出勤救災都能行車平安順利歸隊。

為吻合救災第一線需求，消防車外觀貼有鑽石級反光標誌飾條，將有效提高辨識度及警示效果，以利消防車輛出勤安全。再者，在隨車器材的選擇上，亦可看出十足的巧思，當中如電動式軍刀鋸及圓盤切割器，不同於過往需發動油料引擎啟動，除會有廢氣影響作業外，使用電動式的更為輕巧靈巧，於任何現場的入室破壞作業都能夠發揮強大效率。