桃園市中壢區中原大學外中北路，由於緊鄰校園、中原夜市、停車場等，人車潮眾多，長年有交通壅塞問題。民代指出，該路段缺少人行道，加上臨停和違停車輛，行人不得不「走上車道」，不少人認為是行人地獄。桃園市交通局表示，將調查當地車流量與車流延滯時態，研議交通配套導流措施，另調閱監視器監控資料，確認近來車流回堵原因。

桃園市議長邱奕勝指出，該路段上有中原大學、中原國小、中原商圈等，出入人潮與車輛都相當多，行人走起路來交通狀況較緊張，當地里長希望中原大學考量當地居民停車需求，減少中北路兩側機車格，但校方也有其看法，站在市府角度，會持續與地方、校方溝通。

「導入行人安全是市府的責任，人行道一定要做！」邱奕勝說，已要求交通局於1個月內統整當地交通情形，後續再與相關單位研議，除設置人行道外，也須顧及各方需求並取得平衡，改善當地交通。

市議員黃崇真表示，中原大學外中北路上的行人，幾乎都已走在車道上十分危險，現推行人本交通，許多居民反映，每到下班時間或周末，停車場排隊車流嚴重回堵，建議相關單位除應施作人行道外，也要同步解決塞車問題，不僅對行人更安全，周邊商家也會有更多人流，務實解決行人地獄。

普忠里長許志煒提到，該路段有行人、汽車、機車、公車與偶爾卸貨的貨車，改善交通應多面向考量，因中原國小停車場常停滿、中原大學停車場出租，常造成中北路往中原方向堵塞，車多時甚至回堵到中山東路，引起居民抱怨。他也說，2019年就提出人行道寬度應以足夠安全通行即可，另可評估畫設3車道，雙號側多1道將部分車流導入大仁街與大仁五街，相信會改善許多。

交通局回應，會勘後決議將調查中北路中原大學至實踐路段的車流量與車流延滯時態，並研議交通配套導流措施。同時請中壢警分局調閱路口監視器監控相關資料，確認近1個月來中北路車流回堵原因，並辦理中原大學前交通疏導工作。