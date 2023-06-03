新北市瑞芳區漁寮路的幼坑瀑布步道，3日中午驚傳遊客遭蜂螫，新北市消防局獲報後派員前往現場急救。遭蜂螫者為1男1女，所幸均無過敏反應、意識清醒，後送往基隆長庚救治。消防人員並拉起封鎖線管制遊客上山，避免再有蜂螫狀況，轉通知新北市動保處處理。

新北市消防局表示，於3日中午12時許接獲通報，在新北市瑞芳區漁寮路的幼坑瀑布步道，距碩仁國小登山口約30分鐘路程處，有2名登山客遭虎頭蜂螫傷，立即派員前往急救。

消防人員抵達現場後，當下對2名登山客進行處理，被蜂螫者分別為30歲左右男性與29歲左右女性，所幸皆意識清醒並無過敏反應，後送往基隆長庚醫院處理。

由於虎頭蜂已螫傷人，為避免蜂窩未處理前再有遊客遭螫傷，故消防人員即刻在登山口拉起封鎖線，管制遊客上山，並轉知新北市動保處做後續處理。

新北市消防局第六大隊大隊長羅億田表示，如遇蜂群攻擊，第一個原則應保持冷靜遠離，不要主動攻擊蜂群， 從事野外活動應避免穿著鮮豔衣服及噴灑香水、化妝品以免吸引蜂類攻擊。

而如發現有蜂群圍繞飛翔，前方可能有蜂巢，不可繼續前進，應繞道或退後，退後同時要避免有太大動作，千萬不可攻擊來蜂，不然會引起蜂群大規模的攻擊，若發現多隻蜂向人正面撲飛過來攻擊，應該轉身逃跑並用淺色外套蓋住頭部，千萬不要慌張拍打，以免招來更多蜂群攻擊。

羅億田強調，若曾因蜂螫產生過敏反應者，須避免再度蜂螫，以免誘發嚴重過敏，若有過敏反應，應盡速就醫。