前台中市長胡志強讚侯友宜「為了台灣，前面有再大的危機也不怕，只有他可以帶給大家更好的未來」。(林欣儀攝)

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜，3日下午由黨提名立委參選人廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋陪同，在獲徵召參選後首度與青年座談，前台中市長胡志強擔任神秘嘉賓現身，胡大談支持侯友宜的3個理由，並強調「為了台灣，前面有再大的危機也不怕，只有他可以帶給大家更好的未來」。

針對台中市長盧秀燕日前以NBA熱火隊比喻侯友宜，認為只要奮戰仍能逆轉勝，侯友宜面對近日民調下滑的情況表示，民調是一種參考、也是一種期勉，不管好壞都要面對，更重要要堅定腳步、一步一腳印打拼向前行，全力以赴一定會贏。

侯友宜3日下午參選後首度與青年對談，面對青年代表提出詐騙事件氾濫、空氣汙染嚴重等問題，他逐一說明看法。侯友宜也表示，青年碰到的問題包括少子化、低薪高房價及創業與就業、人才培育等，政府應拿出方法解決；最近兩岸關係不穩定，關係未來青年是否要上戰場的問題，大家應共同面對。

擔任神秘嘉賓的胡志強現身會場，獲得熱烈掌聲，他說，認識侯友宜已經30年，侯友宜歷經兒子在健康幼稚園火燒車事件中喪命、獨自與殺人要犯陳進興談判等重大經歷，「他不是普通人」，台灣的未來希望有侯友宜當選，可以走更好的路。胡志強並對侯說「你身上有著我們的託付」，大家心裡要有體會，只有侯可以帶給我們更好的未來。

侯友宜則說，自己一路從基層公務員走來，胡志強都給自己滿滿鼓勵，胡提的最後一件事更讓他有滿滿感動，唯一只有一個信任，讓台灣這塊土地可以平和，兩岸和睦相處，也因此這次選舉重點就是「顧台灣，保中華民國」。