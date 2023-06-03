《北京日報》用戶端報導，6月3日，在中國疫苗行業協會主辦的「水痘-帶狀皰疹病毒全生命期預防策略學術研討會」上，大陸長春百克生物科技股份公司宣布研發的帶狀皰疹減毒活疫苗正式上市。據悉，該款帶狀皰疹疫苗是首款獲批簽發的大陸國產帶狀皰疹疫苗，將適用人群擴齡至40歲以上，成為大陸國內首個適用於40歲以上人群的帶狀皰疹減毒活疫苗。

帶狀皰疹俗稱「纏腰龍」，是中老年人常見的感染性疾病之一，由水痘-帶狀皰疹病毒在體內再啟動引起。兒童時期，人體感染水痘-帶狀皰疹病毒後，初次原發感染表現為水痘，水痘消退痊癒後，病毒仍會潛伏在人體內，隨著年齡增長或者因勞累、創傷等內外部因素影響，導致免疫力降低，病毒在體內會再次被啟動，引起帶狀皰疹。

有研究顯示，近20年在亞太國家／地區，40歲以後帶狀皰疹發病率上升，且年齡越大發病人數越多。除年齡因素外，糖尿病、高血壓等系統性疾病也會大大增加中老年人群患帶狀皰疹風險。根據蘇利文諮詢預測，2030年中國帶狀皰疹疫苗市場規模將達到560億元人民幣。

4月10日，百克生物研發的帶狀皰疹減毒活疫苗收到大陸國家藥品監督管理局（NMPA）批准的《生物製品批簽發證明》。據福建省公共資源交易網發布的公開訊息，百克生物的帶狀皰疹減毒活疫苗成交價格為1369元人民幣／支，注射一針即可達到帶狀皰疹免疫，所需費用不足注射兩針達到帶狀皰疹免疫的進口重組苗的一半。

會上，百克生物常務副總裁、吉林大學教授姜春來表示，研究顯示接種感維疫苗後可實現體內高抗體GMT水準，顯著降低40歲以上人群帶狀皰疹發病率，臨床Ⅲ期資料顯示接種疫苗後無十分常見（發生率大於10％）不良反應。

在該款大陸國產疫苗上市之前，全球範圍內共有兩款帶狀皰疹疫苗上市，分別為美國藥企默沙東的Zostavax以及英國藥企葛蘭素史克的Shingrix（商品名「欣安立適」）。Zostavax於2006年5月獲美國食品藥品監督管理局（FDA）批准上市，是第一種常規推薦給老年人的帶狀皰疹減毒活疫苗；欣安立適於2017年10月獲FDA批准上市，是基因重組亞單位疫苗，適用於50歲以上人群。