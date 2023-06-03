民進黨近期爆發多起性平事件，國民黨高市議員陳麗娜昨日與受害者家屬舉辦記者會，控高市府消防局政風室主任3月期間趁午休對下屬襲胸，用下體碰觸。陳其邁強調，該案已經調查中，如涉及不法會嚴懲、嚴辦。陳其邁也說，民進黨一連串性平爭議，確實有很多值得檢討地方，需痛下決心改進。

國民黨高市議員陳麗娜2日舉辦記者會，指控高市府消防局政風室主任趁午休對下屬襲胸，用下體碰觸，但市府相關單位在案發後未有緊急保護措施、性平會處置不公；高市議員鍾易仲也質疑高市府於去年9月成立性平辦公室，到底有無功能。

高雄市長陳其邁3日受訪時回應，該個案目前依性別工作平等法調查中，很快就會有結果，他表示，市府相當重視針對性平落實，並要求消防局處理個案確保當事者權益，保障職場上性別友善和確保個人權益。相信很快有結果，如涉及不法會嚴懲嚴辦。

他強調，高雄市府性平會也正檢查相關局處，處理此個案過程，是否有疏失或檢討之處。

至於民進黨近期爆發多起性平事件，其中，曾任民進黨青年發展部主任的議員何孟樺2日掀起第3起性騷案，加害者就是時任組織部政務副主任林男固，當時有報告給時任婦女部主任，就是現任高市府研考會主委蔡宛芬。

陳其邁則說，蔡主委一向相當積極投入在女權運動，性平工作需要大家更有同理心，堅持站在保護受害者立場，讓他們勇於揭發真相，要給予更大支持，任何處理過程不斷反省、檢討，是否哪裡機制有所不足，個案處理哪裡有所不夠，或是需要檢討改進之處，得不斷捫心自問。

陳其邁也提到：「面對民進黨內部一連串性平爭議，確實有很多值得檢討地方，面對問題、面對錯誤，痛下決心改進，還當事者當事者公道。」