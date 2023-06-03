大陸女星程瀟以韓國女團「宇宙少女」一員身分出道，出眾外貌加上堅強舞蹈實力，讓她即便單獨回國發展，也擁有超高人氣。程瀟近年出演多部電視劇和成為綜藝節目固定來賓，日前她在《了不起！舞社2》帶領舞者們表演，但她在結束後突然一臉痛苦倒地，原來她在跳舞過程骨折，零異狀完成表演被讚超敬業。

程瀟去年4月在《了不起！舞社》擔任主理人，該節目是聚集女性舞者表演為主旨，她驚豔的表現也讓她繼續擔任節目第二季的主理人之一；程瀟今（3日）在微博分享最後一次與舞者們的齊舞，她強調在舞台上的每一刻都很珍貴，自稱「不留遺憾地跳完最後一支齊舞」。

舞蹈表演畫面曝光，程瀟化身美人魚，舉手投足都美到令觀眾窒息，但驚人的是，有一段她跳完舞後面露痛苦倒地的畫面在微博瘋傳，原來她在表演中一個跳躍動作摔傷骨折，但還是咬牙忍痛完成舞台，敬業表現都沒人發現她有異樣；之後有醫護人員緊急替程瀟冰敷噴藥，本來要被送往醫院，她卻堅持錄完節目，超專業態度讓許多網友震驚不已。

24歲的程瀟出道7年，憑著外貌和實力在大陸已是超人氣女星，不僅是各大綜藝節目爭相邀請的來賓，還有主演的多部戲劇待播中。不過，2020年11月程瀟微博已刪除宇宙少女字樣，後來也未再出席宇宙少女團體活動，讓粉絲好奇她是否已退團，但經紀公司始終未對此做回應。