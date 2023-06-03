桃園市試辦「人因視覺雙色溫路燈設計」，行經十字路口的路燈從黃燈改為白燈，圖為大溪換裝後。(養工處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市試辦「人因視覺雙色溫路燈設計」，行經十字路口的路燈從黃燈改為白燈，圖為大溪換裝前。(養工處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市2021年全國首創推出「人因視覺雙色溫路燈設計」，行經路口的路燈從黃燈改為白燈，透過色偏差提醒用路人注意，不但曾獲全國道安創新貢獻獎第一名，也順利讓夜間肇事率下降3成，養工處預計6月底再換裝50盞，之後逐步推動至桃園全市，增加用路安全。

議員李柏坊說，為改善行人地獄汙名，從中央到地方都積極改善交通環境，他最早提出「雙色路燈」想法，在平時維持黃光的路燈，行經重要路口或易肇事路口時換裝成白光燈具，提醒駕駛人行經路口減速慢行，促使市府在2019年時在大溪區慈光街等3個路口試辦。

李柏坊說，養工處2021年進一步以雙色路燈概念創新推出「人因視覺雙色溫路燈」，利用不同色溫燈具間產生的色偏差，讓駕駛人接近路口紅綠燈時從黃路燈變白路燈，提高行車專注力，讓行人通過路口時更容易被看到，因台灣傳統交通安全改善作為都是針對標線、標字及交通號誌，鮮少針對道路照明研究探討，養工處的創新思維為道路安全另闢蹊徑，成功拿下交通部「第13屆道安創新貢獻獎」交通工程組第1名殊榮，他呼籲新市府擴大辦理。

養工處指出，目前已於中壢、蘆竹、觀音、大溪、桃園、八德及龍潭區等7個行政區試辦154盞中色溫路燈，以桃園經國路為例，2020年夜間肇事共33件、2021年降到27件、去年則是23件，的確大幅減低路口夜間交通肇事率，預計在6月底還會再換裝50盞，但也坦言，路口現況有無位置增設路燈是能否推動主因，在環境合適的情況之下，會逐步推動至桃園全市。