高壓氧治療可以提高血液含氧量，在外科經常用來修復傷口，台灣日前也有民眾感染新冠肺炎後出現嚴重腦霧，醫生安排進行高壓氧治療，順利改善症狀。這類療程通常一次進行1至2小時不等，不過最近美國一位生物醫學教授竟然挑戰在海底連續居住100天，如此長時間置身於高壓環境下，他的身體意外出現了逆齡回春的現象，讓人大感意外。
綜合《衛報》、《每日郵報》1日報導，55歲的狄托里（Joseph Dituri）曾在海軍服役28年，是一名專業潛水員，他在今年3月1日住進位於佛羅里達州大礁島（Key Largo）潟湖底部、水深超過9公尺的朱爾斯海底旅館（Jules' Undersea Lodge），展開為期100天的水下生活挑戰，同時還要監控人體長期處於極端壓力下的反應。
截至目前為止，狄托里已經待在水底95天，成功打破世界紀錄。他身處的水下艙內壓力為每平方英寸25磅，是水上壓力（每平方英寸14.7磅）的1.7倍。醫生在這段期間持續透過血液檢驗，測量他身體的細胞端粒（染色體末端的一小段DNA，會隨年紀增長而縮短），竟然發現長度增加了20%，幹細胞的數量也增加了10倍。也就是說，水下生活讓狄托里的年齡逆轉了10歲！
這項研究的初步成果和以色列特拉維夫大學（Tel Aviv University）的結論不謀而合。該團隊在2020年進行一項實驗，找來多位64歲以上的健康長者，讓他們在3個月內接受60次高壓氧治療。3個月後，研究人員分析受試者的免疫細胞，發現端粒的長度增加多達38%，生理變得比實際年齡更加年輕。
狄托里表示，由於學界對高壓氧醫學已有研究，因此他並不意外自己的生理年齡出現逆轉。讓他好奇的是，等到未來回到地面上，細胞是否還能保有這樣的成果？能夠維持多久？他和團隊將持續觀察研究。
文章來源：EXCLUSIVE: Record-holding scientist spent more than 90 days at the bottom of the Atlantic Ocean claims it DE-AGED him by more than a decade
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