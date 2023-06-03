高壓氧治療可以提高血液含氧量，在外科經常用來修復傷口，台灣日前也有民眾感染新冠肺炎後出現嚴重腦霧，醫生安排進行高壓氧治療，順利改善症狀。這類療程通常一次進行1至2小時不等，不過最近美國一位生物醫學教授竟然挑戰在海底連續居住100天，如此長時間置身於高壓環境下，他的身體意外出現了逆齡回春的現象，讓人大感意外。

綜合《衛報》、《每日郵報》1日報導，55歲的狄托里（Joseph Dituri）曾在海軍服役28年，是一名專業潛水員，他在今年3月1日住進位於佛羅里達州大礁島（Key Largo）潟湖底部、水深超過9公尺的朱爾斯海底旅館（Jules' Undersea Lodge），展開為期100天的水下生活挑戰，同時還要監控人體長期處於極端壓力下的反應。

Dr. Joseph Dituri (@drdeepsea) has set a new record for the longest time living underwater at ambient pressure, surpassing 73 days.



We spoke with him to learn more about his underwater journey, which he describes as the culmination of a lifetime's work. 🪸 pic.twitter.com/e3EFU1xxtn — LX News (@NBCLX) May 28, 2023

截至目前為止，狄托里已經待在水底95天，成功打破世界紀錄。他身處的水下艙內壓力為每平方英寸25磅，是水上壓力（每平方英寸14.7磅）的1.7倍。醫生在這段期間持續透過血液檢驗，測量他身體的細胞端粒（染色體末端的一小段DNA，會隨年紀增長而縮短），竟然發現長度增加了20%，幹細胞的數量也增加了10倍。也就是說，水下生活讓狄托里的年齡逆轉了10歲！

Scientist who spent more than 90 days at the bottom of the Atlantic said he has de-aged #Environment #ZeroWaste #Sustainability #Sustainable [Video] Joseph Dituri, 55, has lived underwater for 93 days and told https://t.co/9leXOVqOsN that the hyperbaric… https://t.co/6EWX4mQYJS — Asha Fassbender (@FassbenderENG) June 2, 2023

這項研究的初步成果和以色列特拉維夫大學（Tel Aviv University）的結論不謀而合。該團隊在2020年進行一項實驗，找來多位64歲以上的健康長者，讓他們在3個月內接受60次高壓氧治療。3個月後，研究人員分析受試者的免疫細胞，發現端粒的長度增加多達38%，生理變得比實際年齡更加年輕。

以色列特拉維夫大學2020年進行了一項實驗，讓健康長者接受多次高壓氧治療，結果發現他們的生理年齡明顯逆轉。（示意圖／Shutterstock）

狄托里表示，由於學界對高壓氧醫學已有研究，因此他並不意外自己的生理年齡出現逆轉。讓他好奇的是，等到未來回到地面上，細胞是否還能保有這樣的成果？能夠維持多久？他和團隊將持續觀察研究。