新北市泰山區昨（2）日下午發生警匪追逐，1名黃姓通緝犯為躲避警方盤查，竟開車衝撞警員後逃逸，警方見狀立即通報支援，展開攔截圍捕，追逐2公里後成功將攔停車輛將黃嫌壓制逮捕，同時在車上查獲毒品，訊後依法移送並押解地檢署歸案，其餘逃逸過程中的違規情形則另外開單告發。

昨日下午4時許，黃嫌車輛因懸掛偽造車牌停放泰山區明志路與漢口街口路旁，警方獲報後到場查看，車牌與車身不符，於是通知拖吊車前來，不料黃嫌見狀竟跳上駕駛座，並開車衝撞警員後，沿明志路往新莊方向逃逸，遭撞警員手腳擦挫傷，立即通報線上支援警力攔截圍捕。

雙方在馬路上上演警匪追逐，黃嫌為躲避警方追捕，沿途多次違規在道路上逃竄，場面險象環生，不過警方最後成功在2公里外的新北大道7段將黃嫌車輛攔停，警方立即將其壓制逮捕，查驗身份後發現黃嫌除懸掛偽造車牌外，還是新北地檢署發佈的通緝犯，警方另外也在車上查出毒品安非他命及梅粉各1包，訊後依毒品、毒品通緝案、偽造特種文書、妨害公務及傷害罪嫌移送，交通違規部分則全數開單告發。

林口警表示治安不容挑釁，對於犯罪行為絕不寬貸，警方會持續加強掃黑緝毒，絕不允許不法份子影響社區安寧環境，確保民眾生命財產安全。

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