香港九龍鑽石山一處商場週五（2日）傍晚發生一起驚悚砍人凶案，嫌犯持刀砍殺2名女子重傷致死。起初有說法指死者之一與嫌犯為夫妻關係，犯案動機可能是情殺，但警方初步調查發現，並無證據顯示凶手與2名死者認識，警方將持續釐清。此外，凶手應是單獨作案，有精神病史，原定下週二（6日）要複診，沒想到就此犯下大案。

綜合港媒《東網》、《香港01》報導，這起震驚香港社會血案嫌犯是現年39歲男子，與父母同住，2013年失業至今，據悉很少外出、幾乎都待在家打遊戲，也不與朋友往來。2020年5月，他與家人發生爭執進而攻擊家人，因此被發現有患有妄想性思覺失調症，曾入香港懲教署轄下專押需精神觀察治療或評估的小欖精神病治療中心，後來轉入醫院治療3個月，出院後必須定期複診。

香港警方於2日深夜說明商場砍人案調查進度。

司徒男去年8月申請不必複診但未獲同意，仍需每3個月複診一次，今年農曆新年後，父母發現他變得暴躁易怒，性情更為孤僻。司徒男上次複診是今年3月，原定本月6日必須回診，豈料回診日前幾天竟持刀上街行凶。司徒男犯案動機仍待警方調查。

週五傍晚5時15分，警方接獲多人報案稱鑽石山「荷里活廣場」有歹徒持刀砍人，警方4分鐘後趕抵現場發現26歲方姓女子、22歲劉姓女子均身中多刀、重傷倒地，送醫後於6時許先後不治，案發現場查獲一把長12吋的生魚片刀。警方調查顯示，方女與劉女為朋友關係，但並未發現任何證據顯示2人與司徒男認識。

警方初步蒐證得知，司徒男2日下午5時獨自進入商場不久，在2樓一處店舖購買凶刀，接著在商場徘徊了幾分鐘就上3樓揮刀攻擊兩名死者。

商場監視器畫面顯示，凶嫌司徒先抓住其中一名女子大砍，女子倒地後，凶嫌上前持續猛刺，行徑兇殘。另一名女子回頭拉走倒地的女子並試圖推開凶嫌，凶嫌轉而持刀這名回頭搶救朋友的女子。案發後現場有人隨即施救，渾然不覺凶嫌就在不遠處。凶嫌犯案後並未逃逸，拿著刀站在一旁，神情一度呆滯，後來變得冷漠，不久警方到場後隨即予以逮捕。