「五國聯防」（FPDA）的部長3日在新加坡舉行早餐會後，集體接受媒體訪問。據新加坡聯合早報網報導，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）受訪時指出，以規則為基礎的體系目前正遭受攻擊，一些國家以陰謀論來攻擊它，然而各國的存在，靠的正是這個體系所提供的保護。

「五國聯防」是英國、澳洲、紐西蘭、馬來西亞和新加坡五個大英國協成員國在1971年簽訂的多方協議。

華勒斯說，「五國聯防」是個極為重要的安排，因為貫穿它的「金線」，是各成員國都遵守以規則為基礎的體系。這個體系目前正遭受攻擊，有人以陰謀論論述它，俄羅斯試圖把它的存在說成是一件壞事，但它對我們今天的存在非常有益，它的價值在於無論是大國小國，軍事強國或弱國、信仰什麼宗教都能受到保護。

3日的早餐會於第20屆「香格里拉對話」的場邊舉行，由新加坡國防部長黃永宏醫生和馬來西亞防長莫哈末哈山共同主持。出席的還有紐西蘭防長利特爾和澳大利亞副總理兼防長馬爾斯。

新加坡國防部同日發文告說，五名防長討論了五國聯防作為具建設性與和平之安排的重要性，充當了區域安全穩定的穩定器。他們也討論如何透過加強常規領域的演習以及增加非傳統領域的合作，來強化五國聯防的作用。