新北市民政局今在萬里高家繡球花田及群策翡翠灣溫泉飯店，舉辦今年第三場單身聯誼活動，60名單身男女在8000坪繽紛繡球花海裡相互認識交流，並舉辦沙灘派對，進行「裙襬搖搖」及「離開地球表面」等團體競賽，拉近彼此距離，最後共18對配對成功，配對率60％。

民政局長柯慶忠表示，新北單身聯誼活動透過互動遊戲及換桌交流時光，讓單身男女們分享彼此價值觀，以找到同心合意的伴侶，今年前兩場配對率高達54％，共32對配對成功，民政局將持續建立交往平台，提供單身男女們戀愛契機，勇敢追求幸福人生。

戶政科長于英美表示，這次活動邀請單身男女們成對走進繡球花園，徜徉高低錯落的繽紛花廊，如詩如畫的美景讓大家放鬆身心，一起享受遊園的漫遊時光，愜意的氛圍也讓單身男女們卸下陌生，分享彼此生活。下午帶著單身男女們來到北海岸沙灘旁進行熱力四射的團體競賽，愛情也悄然萌芽。

于英美說，此次單身聯誼活動參加者男性約二分之一為工程師，女性以會計業、行政業務為主，配對成功者都可獲得配對紀念品及地方特產等禮物，參加者還有機會抽到馬克杯及電影票等活動好禮，希望能幫助大家在活動後維持熱度，讓彼此感情升溫。