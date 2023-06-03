今（3）日午後有多地出現突如其來的強降雨，氣象局針對15縣市發布豪、大雨特報，下午彰化地區的雷陣雨猛烈，積水一度有半個輪胎高，彰化議員曹嘉豪查看制水閘門，發現水門竟然沒有打開，擔心若再有大雨，後果恐怕不堪設想。

彰化地區今日午後出現大雷雨，強勁的雨勢讓民眾措手不及，甚至還傳出積水的災情，尤其員基醫院附近積水深度達到30公分左右，將近半個輪胎高，許多人涉水避難，無法營業的周邊商家更是叫苦連天。

《彰化縣媒體記者協會》在臉書粉專上傳一段39秒的影片，其中可見，雖然雨勢略減，但員林市靜修路滿是積水，甚至還漫延到騎樓下，警方更拉起封鎖線並指揮交通，提醒用路人注意安全。

根據《ETtoday新聞雲》報導，彰化議員曹嘉豪前往查看制水閘門，發現水門並未打開，現場已達滿水位，讓他不禁痛批，「市區都淹水成災，但水門竟沒開，若再一次大雨，恐怕後果無法設想」。