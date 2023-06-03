擁有百萬粉絲的人氣YouTuber蔡阿嘎，日前到日本拍攝「日本5家超難吃的連鎖地雷店」的主題影片，卻被網友指出5大雷點，認為他此舉相當丟臉，眼見爭議越來越大，蔡阿嘎也下架影片並發文道歉，稍早，他又再次發布影片，一一回應網友的意見，並表示會虛心檢討。

蔡阿嘎因為一則影片慘遭炎上，原因是他到日本餐廳拍攝，不僅在店內高聲批評店家，還佔據公眾通道、共食等，讓網友都覺得他公然嘲笑的行為相當不妥，紛紛替店家叫屈，認為他根本丟臉丟到日本去。

對此，蔡阿嘎先是下架影片，並在IG限時動態發文道歉，而事後他也再次發布影片，針對網友質疑一一回應，首先占用公共通道，他表示拍攝時確實有疏忽，他也再次跟民眾和用路人道歉。

第二是共食，他向所有店家不好意思，表示以後拍攝會更加注意，要符合當地的用餐禮儀，若真的吃不下，會選擇用外帶的方式，不造成店家的困擾，第三是在店內大聲喧嘩，蔡阿嘎也承諾之後會更加注意不要打擾到客人及店家。

第四是「好不好吃很主觀，但態度有嘲諷輕蔑的感覺」，針對這點蔡阿嘎也表示，之後會更注意態度和用字遣詞，持續地改善，最後是「用太高標準去評價這些平民餐廳」，他也坦言這次影片的呈現方式確實造成大家的不舒服，往後會更加謹慎評估。而綜合以上其實網友的意見他們都有看到，蔡阿嘎也感謝大家給的批評建議與指教，網友會針對影片持續調整。