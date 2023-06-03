近日民進黨性平爭議事件連環爆，桃園市議會國民黨團3日譴責性騷擾案加害者及擁有權勢卻視而不見的相關人員，也要求藍黨團所有市議員應勇敢挺身守護性別平權。總召梁為超強調，絕不姑息任何性騷擾事件，黨團所有女性市議員也承諾積極推動桃園職場性平環境，並從自身做起，持續強化辦公室及其他場域的性別平等意識。

「拒絕性騷擾、性霸凌，捍衛性平權益，絕不姑息、輕縱任何性騷擾事件！」桃園市議會藍黨團總召梁為超表示，民進黨中央部門最近連續爆發女黨工疑似遭到性騷擾、性霸凌等事件，相關主管人員延誤處理，讓受害者歷經身心俱疲的過程後離職，對於過去一向強調守護性平、女權的民進黨，簡直是很大的諷刺。

執行長徐玉樹則抨擊，對於挺身而出的受害者而言，她們身、心、靈長期受到的痛苦與恐懼，已經造成的創傷，就算民進黨再多的遺憾、道歉、請辭也無法彌補。

梁為超、徐玉樹指出，針對性平爭議事件，黨團秉持引以為戒的態度，畢竟保護性別平權及性平權益，是所有人的義務及共同使命，期望黨團成員，能夠利用各種場合，教育及強化職場性別平等意識，提供性騷擾防治及相關救濟措施。

國民黨團目前共有30名議員，其中11名是女性，對於性騷擾、性霸凌和性歧視事件，黨團所有成員絕對站在堅持零容忍立場，他們同聲譴責加害行為，聲援被害者，未來將結合所有力量，守護及力挺性平權益。

市議員張碩芳表示，近日性騷擾、性霸凌和性歧視等類似行為、言語，她們都看到了，對受害者造成的傷害和不公平，深深觸動她們內心，作為團隊的一份子，堅信每一位成員應該在職場中受到尊重且平等對待，並且擁有充滿安全感和平等的環境。

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