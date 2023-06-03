讓街友也能自食其力，台中市政府勞工局攜手社會局及民間團體，除設置「街友就業服務單一窗口」，並開設職能養成課程，去年已協助31名街友成功就業，60多歲的「阿財」就是藉由此方法轉而投入保全工作，勞工局今年更推出城市導覽員暨清潔員、農業技術團等職業探索課程，盼協助更多街友。

穿著保全公司的制服，在台中某社區擔任櫃檯保全工作的阿財，每天上班後總是親切向社區民眾問好，提供各種協助，專業的態度獲得好評，但許多人都不知道，阿財過去曾是露宿街頭的街友，藉由勞工局協助才重新返回職場，並回歸正常生活。

勞工局指出，原本在工廠擔任作業員的阿財50歲時突然中風，之後求職四處碰壁，甚至為了治療身體也花光積蓄，最後流落街頭，所幸就業服務員發現他並提供協助，推介各種職缺給阿財、陪同他面試，最後阿財終於錄取保全工作，找回生活的價值。

勞工局長張大春表示，勞工局「街友就業服務單一窗口」由就服員提供街友就業輔導、長期陪伴，並開發對他們友善的工作機會，也結合社會上的資源提供協助，像是臨工津貼、僱用獎助、職場學習等就業促進，多管齊下為街友打造就業策略，去年起也街友關懷協會、人安基金會等團體開設職能課程，成效不錯。

透過職能課程與單一窗口等方式，勞工局已順利協助31名街友就業，台中市就業服務處表示，提供街友更多元的職場環境及工作，今年特別推出城市導覽員暨清潔員、農業技術團等職業探索課程，將鼓勵街友參加，讓更多街友能重拾正常生活。