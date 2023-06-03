桃園市3日以11比5擊敗台東縣，奪下112年玉山盃青棒賽冠軍，終結今年大賽「冠軍荒」，總教練吳柏宏感謝球員表現爭氣，讓教練團感到十分欣慰，另外他除了感謝市政府、學校及贊助單位外，特別點名聯新醫院的幫忙，讓球員受傷能獲得良好治療，無後顧之憂在場上拼戰。

桃園市以平鎮高中為主體，搭配北科附工出征玉山盃，平鎮今年在高中木棒聯賽8強賽不敵穀保家商，5連霸提前夢碎，接著王貞治盃桃園市也不敵新北市，接連2個大賽失利，球員們也打得掙扎，好在玉山盃投打回穩，球員們也開心地在天母灑水慶賀。

前2局桃園市就攻下5分，6局上靠著張趙紘2分炮在內再添6分，一度取得雙位數能提前結束比賽的門票，結果6局下投手發生亂流，滿壘時換上邱立璿被敲出清壘安打，讓台東單局攻下4分續命，7局下2出局時同樣遇上2人在壘的危機，最後緊急換上陽念希守住勝果。

先發投手林維恩主投4.2局無失分，獲選單場MVP，吳柏宏表示，本來就設定他投冠軍戰，他也不負所望把分數壓低，「雖然我們分數打的多，但也要投手有辦法壓住。就像我昨天說的，不能給台東一絲機會，有機會的話他們就會不斷攻擊。」

吳柏宏也提到最後2局的換投調度，邱立璿控球較穩，所以在滿壘時先換他，陽念希則是設定的最後一道防線，「今天本來就設定陽念希在比賽後段有危機時登板，所以沒把他排進先發打線。」