台中五億高中生命案懸疑重重，繼賴母委任律師曝賴生右手有4處針孔，中山醫學大學法醫系主任高大成今（3）日指出從賴生急救和二次驗屍資料發現4大疑點，分別是右手臂4個針孔、左手腕的「拉扯傷」、脖子勒痕以及嘴唇內側的傷痕，這些生前造成的傷，皆顯示賴生死前遭遇過一些事，高大成斷言「這就是他殺！」。

高大成發現賴生右手4個針孔，上肘有2處、右肘動脈及上手臂各有1處針孔，加上他到急診時，血氧驟降到37％（一般死後是45到70％），但二氧化碳正常，懷疑是打氯化鉀等可造成心臟快速麻痺的藥物猝死。至於右手掌大片瘀青，疑似用腳踩造成，可能生前掙扎所致。

高大成推測，賴生可能是在生前被誘騙至案發大樓的某處，遭人從後方以徒手勒住頸部、抓住左手腕，賴生因此掙扎，才會造成了頸部傷痕，以及左手腕的「拉扯傷」，賴生生前疑口被掩揮發性麻醉藥昏迷後，再注射氯化鉀造成心臟麻痺後猝死，死後才從低樓層墜落。

高大成說，他發現到院急救，是插氣管內管，上唇壓迫痕應為有人用揮發性麻醉劑迷昏所致，配合賴生11：26分到院體溫37.5度，以半小時體溫降0.5度推測，他死時為38度，恐是被人麻醉造成體溫急速升高。

高大成綜合賴生遺體傷痕的4大疑點，斷言「這就是他殺！」他認為賴生的傷痕，是在生前遭人傷害造成，而不是死後才造成的傷痕，而殺人動機，除了屍體的客觀跡證之外，5億的財產就是殺人動機，因夏、賴2人應該毫無感情，也無仇恨；下禮拜解剖結果即將出爐，即使與他的研判有出入，他仍認為本案是一起凶殺案。

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