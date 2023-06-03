晶片教主、輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳日前提到，「晶片不一定要台灣製造，但中國市場無法被取代。」外界解讀這句話是憂心台海緊張情勢升溫，不過黃仁勳1日表示，輝達晶片幾乎由台積電代工，他認為晶片在台灣生產非常安全。

路透報導，大陸對台灣軍事威脅愈來愈高，不少企業擔憂台灣潛在風險。黃仁勳在台北國際電腦展結束後受訪，被問到是否擔心晶片生產過度依賴台灣？他回說，「我現在就在這裡，在我們所有的供應鏈討論中，我們感覺非常安全。」

黃仁勳指出，台積電擁有全球最先進的製程技術、龐大的產能，以及不可思議的靈活性，能迅速滿足客戶訂單需求；相較於台積電興建中的美國廠，他對台灣廠相當有信心，無論良率和成本都很卓越，生態圈也相當豐富，這些不是短時間就能複製。

黃仁勳表示，輝達透過台積電不同晶圓廠來分散晶片生產，包括台積電亞利桑那州廠在內，因此台積電已成為輝達實現多元化策略的一環。

針對晶片代工轉單的態度是否鬆動，黃仁勳強調，「下一代晶片還是給台積電代工」，但並未鬆口尋找Second source。

此前，黃仁勳接受金融時報專訪坦言，拜登政府的出口管制措施，已經讓輝達被綁手綁腳，無法在輝達的一大市場上銷售先進晶片，並以「雙手被綁在背後」來形容矽谷晶片業者處境。

他強調，如果美國企業無法與大陸做生意，將對美國企業造成巨大損失，並指「理論上在台灣以外的地方製造晶片，是可行的，但大陸市場是無法被取代的。」

一旦大陸武力犯台，台灣半導體製造設施和供應鏈將受到嚴重破壞，近期外媒和跨國晶片企業紛紛對此感到憂心。股神巴菲特也曾說「不喜歡台積電所在的地點」，所以在此情況下，出清台積電（TSMC）持股。