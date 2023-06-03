美國第7艦隊官方臉書粉絲團本週五（2）公佈了一系列照片，照片中顯示出來自第31海軍陸戰隊遠征隊（31st Marine Expeditionary Unit）的F-35B閃電II試戰機（F-35B Lighting II），夜間正準備從海軍兩棲突擊艦美利堅號（LHA-6）的飛行甲板上起飛，罕見夜訓畫面精彩曝光。

美利堅級兩棲突擊艦（America-class amphibious assault ship）是一個由美國海軍所操作的4萬5千噸排水量的兩棲突擊艦，由胡蜂級馬金島號直升機船塢兩棲突擊艦（USS Makin Island LHD-8））發展而來，但美利堅級不包含船塢結構，屬於直昇機登陸突擊艦（Landing Helicopter Assault, LHA）類別，主要作為兩棲登陸作戰中進行空中支援的投射平台，美國海軍預計建造最多達11艘，而美利堅號（LHA-6）正是序列中的首號艦。

作為直升機登陸突擊艦，甲板結構適合短場起飛、垂直降落，因此可以垂直起降的F-35B正是美利堅級兩棲突擊艦的關鍵火力來源。

該艦也可以全部搭載20架F-35B戰鬥機和2至3架H-60搜救直昇機SH-60「海鷹」，以實現空中攻擊火力最大化。（美國第7艦隊官方臉書）

美利堅級兩棲突擊艦可選擇搭載不同的機隊組合。其中一種艦載機配置包括12架MV-22垂直起降運輸機、6架F-35B戰鬥機、4架CH-53E「超級種馬」重型直昇機、7架AH-1Z「蝰蛇」攻擊直昇機或UH-1Y「猛毒」通用直昇機，以及2架MH-60S「海鷹」搜救直昇機。

MH-60R「海鷹」直升機準備降落。（美國第7艦隊官方臉書）

這種混編機隊配置可提供多種作戰能力。另外，該艦也可以全部搭載20架F-35B戰鬥機和2至3架搜救直昇機SH-60「海鷹」，以實現空中攻擊火力最大化。這使得美利堅級兩棲突擊艦成為一種高度靈活的艦艇，能夠根據任務需求進行機隊調整。