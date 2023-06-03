2023中華企業射箭聯賽3日移師台中市四箴國中，雖然下起本季最大暴雨，「雷母」雷千瑩依然神準，領軍新北凱撒女團呂岱凌／詹紫媚以6比2擊退彰化銀行徐渝涵／張心怡／邱意晴。另外，協會青年隊終於靠著風佑築神勇表現，拿下本季女單首勝。

今天下午龍井地區下起大雨，但沒有落雷，比賽照常。女團賽第二輪先發射的彰銀出現2支六分箭，但雷千瑩一登場就是穩定軍心的十分箭，最後再以十分箭收尾，讓積分較落後的女團稍微止血。

「射箭是戶外運動，選手經常得應付很多狀況，以前比世界盃資格賽也遇過這麼大的雨，風也滿亂的，在不穩定的天氣怎麼調整，就是對選手來說是很重要的課題。」雷千瑩說。

每輪之間的休息，全隊都會聚在傘下討論，雷千瑩透露當時的小撇步，「這種時候不能太在乎細節，要先把力量做出來，再把身體的感覺加進去修正，讓自己保持在清醒的狀態。」

九輪賽事結束，寒舍集團以26分領先，凱撒、彰銀24分並列第二，雷千瑩認為，雖然自己不在意例行賽的積分，膠著的戰局讓比賽張力更強是好事，「現在把強度提升上來，我會很期待我們在挑戰賽、季後賽的表現。」

以學生選手為主的協會青年隊，賽前男、女單都尚未開胡，不過風佑築今天面對新竹市愛山林國手郭紫穎順風順水，第一輪就飆出完美的30分，最後射出再見十分箭，6比0擊敗學姊，拿下團隊本季單打首勝，不過男單柯倫祐4比6飲恨於林子翔，無緣同場開張。