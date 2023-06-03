桃園地檢署將黃男等5名惡煞依強盜罪嫌提起公訴。(蔡依珍攝)

陳姓男子2021年間向黃姓男子等人買毒品，卻惹來一身麻煩，3度遭對方強行押走虐打，還被搶走手機、逼簽100萬元本票，更被錄下裸體坦承買毒、欠債的影片，陳男不堪受辱報警，桃園地檢署將黃男等5名惡煞依強盜罪嫌提起公訴。

22歲黃姓男子和30歲梁姓男子，2021年2月間，被陳男催討9萬元債務，引發梁男等人不滿，同年3月2日找來黃男等多人，前往陳男女友位於桃園區的租屋處，強行押走陳男，再假稱陳男購買毒品卻沒給錢，逼陳男簽下2張50萬元本票，過程中一夥人還囂張地嗆陳男：「我不喜歡人家站那麼高跟我講話！」

相隔2天、同年月4日，梁男又帶人去堵陳男，再度將他押走，過程中陳男想要打電話求救，一行人發現立即搶走手機，梁男等人除用棍棒毆打陳男，還要求他脫光衣服裸體下跪，對著鏡頭自承購買毒品、欠債等情事，梁男等人用手機錄下後恐嚇陳男：「不還錢，影片就會被放到網路上讓大家看！」

食髓知味的黃男等人，同年5月17日中午得知陳男投宿一處汽車旅館，就穿著刑警背心、冒稱警察前往找人，汽車旅館人員發現有異一度阻攔，但一夥人仍強行進入房內毆打陳男，再將陳男押離汽車旅館後，才放陳男離開。

陳男不堪3度受辱，擔憂被押走凌虐事件會層出不窮，向桃園市政府警察局刑事警察大隊報案，警方一舉逮捕黃男等5名惡煞送辦，桃園地檢署偵結，將5名惡煞依強盜罪嫌提起公訴。

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