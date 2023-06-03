台南市3日再下一場暴雨，台南市3座主要水庫集水區都有微幅進帳，曾文水庫蓄水率一路回升破7％，南化水庫受惠高雄市旗山溪越域引水，蓄水率更升破3成。但3座水庫仍未解渴，未來仍待足夠的降雨補足。

曾文水庫日前放水至烏山頭水庫，蓄水率一路下滑至6％，上月底結束放水，因集水區入流加上近日小雨不斷，蓄水率緩緩上升，台南市3日下午再下1場暴雨，雨勢集中在善化、新市區，山區仍小有進帳。

至下午5時，曾文集水區累積雨量30.5毫米，烏山頭水庫累積27.1毫米。曾文蓄水率回升至7.31％。曾文與烏山頭蓄水率合計13.84％。

南化水庫3日至下午5時止，累積雨量8.2毫米，蓄水率快速回升至30.01％，一舉突破3成。南區水資源局表示，高雄旗山溪川流量提升，這段期間下游農業用水低，南化水庫自5月1日起恢復甲仙攔河堰的越域引水，1個多月來已引水入庫1774萬噸。

南水局表示，進入汛期雖陸續有雨訊，但雨量偏少，蓄水仍不足，日前瑪娃颱風僅「擦邊球」滑過東台灣，台南3座水庫仍未解渴，民眾還需持續節約用水。

相較2021年同期的百年大旱，南部水庫蓄水率今年明顯較佳，2年前曾文水庫同日的蓄水率只剩4.68％，曾文與烏山頭合計僅10.28％，南化水庫更只有16.34％，南水局表示因去年8月就啟動抗旱，停灌1期稻作與越域引水等措施奏效。今年的2期作是否停灌，將由農水署視水情在6月底決定。