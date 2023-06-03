廉政署約談黃姓等5名涉嫌圖利租賃業車主的台南市員警到案，經台南地檢署複訊後，分別諭知3至10萬元交保。（本報資料照片）

北部多名員警涉嫌勾結代辦業者開立不實罰單，將原處分從吊扣變吊銷，涉嫌圖利車主重新領牌上路，被依貪汙治罪條例等罪嫌起訴後，警政署通令全台各縣市警局全面清查，經台南市警局主動提供可疑查詢名單，廉政署昨天分別前往四分局、五分局、麻豆分局及保大等單位調取相關資料，並約談黃姓等5名員警到案，台南地檢署深夜複訊後，分別諭知3萬至10萬元交保。

市警局強調，此案是警局主動自檢清查的案件，將持續秉持毋枉毋縱、徹查到底的精神，遏止風紀弊端。

據了解，有汽車租賃業者界為免出租車輛被吊扣導致出租利益受損，刻意讓無牌車上路，再找特定警察配合代辦業者開立「牌照吊扣期間行駛」的交通違規舉發單，讓原本吊扣牌照的處分變成吊銷處分後，如此一來車主只需繳交違規罰款，即可重新驗車領取新牌照，繼續租賃，導致吊扣牌照處分形同具文。

去年6月間，檢調人員在新北市、桃園市與新竹縣等警局，相繼查出多名官警涉案後，警政署即通令全台各縣市警局全面清查，台南市警局也提供多名可疑查詢名單，經廉政署昨天分別前往警四分局、警五分局、麻豆警分局及保大等單位調取相關資料，還傳喚黃姓等5名員警。

據了解，黃員等人均否認涉案，還有員警的開單數為個位數，並指未曾配合代辦業者開單。檢方複訊後，諭知黃員10萬元交保，另名黃員6萬元交保，王姓、林姓及馬姓員警各3萬元交保。