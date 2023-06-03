桃園盃冠軍戰及本屆玉山盃預賽林維恩都面對台東縣繳出好投，今天冠軍戰他再扮演「台東殺手」，繳出4.2局無失分好投，率隊以11比5勝出，也獲選單場MVP。目前高二的林維恩優異的身材又是左投已受到不少球探關注，他也說，未來目標希望旅外，現階段就是保持身體健康。

昨天4強賽後林維恩就接獲冠軍戰先發指令，他坦言剛登板時有些緊張，「因為看到很多觀眾，我們又很久沒打冠軍戰了。」後來教練叫他把位置丟準，不用刻意追求球速，此役球速約在138至140公里之間，前3局他沒被敲出任何安打，直到4局下2出局才被林浩震敲安。

林維恩在5局下一度投到右臀抽筋，但他經過治療後仍繼續留在場上，最終用75球投4.2局，僅被敲2支安打，另投出3次三振、2保送，無失分，「我跟教練說我還可以投，想要幫助球隊。很開心能奪下第1次大賽MVP，我們集訓1個多月就是為了這次做準備。」

總教練吳柏宏也認為能夠奪冠，林維恩的好投是關鍵，「雖然我們有分數進帳，但他仍努力壓低失分，又只被敲2支安打，他的表現十分關鍵。」對於U18世界盃國手資格，林維恩十分期待，希望能披上中華隊戰袍與各國好手較勁，也能從中獲取經驗。