保持單身的原因有很多，有些人是因為害怕受到傷害而遲遲不願踏入戀情，也有人是因為社交圈太過狹小而單身，不過《摘星工廠》就點名3星座之所以單身，是因為他們太過保守，加上眼光實在太高，能夠符合他們心中條件的對象少之又少，到最後很可能會單身一輩子。

▍巨蟹座

巨蟹座面對愛情從來不肯妥協，他們認為，跟不喜歡的人交往，無疑是在浪費時間；跟不喜歡自己的人相處，同樣太浪費感情。巨蟹座用著這兩個理由，對外豎起高高的心牆，除了害怕受傷害，也擔心耽誤了寶貴的青春，再者，巨蟹座看似客氣好相處，但其實他們個性保守，眼光也很挑，很難找到真的令他們動心的對象。

▍摩羯座

摩羯座眼光比較務實、長遠，雖然會跟不同的人群接觸，但對於另一半的挑選還是相當謹慎，尤其是他們個性傳統，做任何決定之前會做全方面的考量，在現實面前，要他們輕易動心，實在不容易。

▍處女座

處女座在面對感情時，能接受不同的可能性，也不排斥和不同異性相處，不過也正因為如此，他們容易看不清自己的真心。同時，一向心高氣傲的他們並不急著脫單，一定要找到一個順眼且足以匹配自己的對象，才有發展機會。