庹宗華與范植偉在《孽子》中有許多精彩對手戲。（公視提供）

金鐘導演曹瑞原日前在《影視聽名人堂》中，笑談20多年前首次與文學巨擘白先勇偶遇，當年他主動提出希望能拍攝白老師的知名長篇小說《孽子》，以當時保守的社會氛圍，同志題材是太聳動了，沒想到在幾天後，39歲生日當天，在咖啡廳夕陽西下準備離開時，發現玻璃上竟倒映著白老師的臉。

曹瑞原說他回頭一望，平常旅居美國的白老師就坐在身後，他主動趨前表達想改編《孽子》拍攝成劇集，白老師回應：「我覺得也該是時候了。」2人相約「3天後在同樣的地方、同樣的時間碰面」。

為什麼白老師跟他相約3天？白老師後來說：「那3天，我到處去打聽你，大家的反應都蠻好的，而且剛好看到你2001年文學改編的作品─公視人生劇展《童女之舞》。」就是這麼巧，曹麗娟的小說《童女之舞》當年榮獲文學首獎，白先勇老師正好是評審，曹瑞原透露當時也跟白老師開玩笑說：「我覺得我們好像像日本武士要決鬥一樣，相約3天後同樣時間、同樣地點。」