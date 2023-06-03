民進黨性騷事件連環爆，卡神楊蕙如在臉書爆料稱，一位「小英女孩」陳姓女黨工曾遭自稱大老的長輩性騷。楊蕙如對此表示，她至今悔恨，自己能幫忙的卻很有限，且性騷當事人被車撞死了，而施壓的長官卻平步青雲府院黨。

楊蕙如3日在臉書發文表示，她人生中犯過許多錯誤，其中一個至今悔恨的，就是曾經當過「小英女孩」的陳姓女黨工，一個把她當姐姐看待的女孩，在面對綠營「自稱大老」的長輩性騷，跟她求救的時候，她礙於人情網路，能夠替陳姓女黨工做的很少。她不知道陳姓女黨工能不能理解，在那時她已經盡可能去做了，但陳姓女黨工還是在人生的道路上倒了下去，幾乎站不起來。

楊蕙如接著指出，她每次和朋友講到這件事就會想哭，遇到親密的朋友一講就嚎啕大哭。特別是這幾年她被特定的人背叛整肅後，更無力面對和支援陳姓女黨工的墜落。那個性騷的人，某天突然之間就莫名其妙被車撞死了。但其他人呢？

楊蕙如表示，她現在唯一能做的就是，讓更多人知道有一個一路用人情話術施壓她，讓她申訴無門的人，也許靠著這種過人的「能力」，從一個黨的小幹部搭電梯直升，平步青雲府院黨。他後來同樣的招數擺平了其他女孩。包含最近的性騷事件也有他介入，壓新聞粉飾太平。女孩們的犧牲成為他受賞識不斷上位的階梯之一。

楊蕙如點出，就看民進黨要不要處理面對這個人，林九萬無視陳情的冷漠很官僚，要處理！那更進一步壓新聞、控制言論、用人際人情網路讓這幾年民進黨機器裡的女孩們伸冤無果的人，這個黨要處理嗎？

對該位陳姓女黨工的遭遇，楊蕙如最後感嘆說，「姐姐沒有好好保護妳，對不起。我知道妳不恨我了，但我沒有原諒自己縱放了別人！」

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