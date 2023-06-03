基隆市政府長期推動全民體育，培養運動風氣，「基隆市112年度運動會」3日上午在建德國小舉行，由副市長邱佩琳主持開幕儀式，共約3000名選手及教練，共同參與本次運動盛會。
本次運動會有各式各樣的比賽，包括趣味競賽、球類運動競賽及身心障礙球類競賽等，無論是運動的專業人士或是喜愛運動的大眾，都可以參加比賽，展現自己的實力和技巧。
市府表示，今年度運動會由安樂區體育會承辦，內容精彩豐富，運動比賽項目包含參加槌球我最行、造橋鋪路、疊杯接力、盲劍客、薪水相傳等趣味競賽；另有槌球、桌球、慢速壘球、籃球、保齡球及地板滾球等球類運動競賽及身心障礙球類競賽等項目。
議長童子瑋表示，因為氣候基隆可能是台灣運動環境最坎坷的城市，但基隆仍出了非常多體育人才，希望基隆的體育風氣能蓬勃發展。
身為營養師的市議員許睿慈指出，適當運動能帶給身體較佳心肺耐力，減少疲勞感，更可降低三高，預防心血管疾病的發生；也可在運動中改變身體組成，建立肌力與肌耐力，對於長者能有效降低肌少症問題。
市議員施偉政表示，體育是強國之本，感謝基隆市體育會推廣體育不遺餘力，才能看到有這麼多的市民朋友出來運動，多運動也能減少民眾健保卡使用次數。
教育處長劉美蘭表示，全市運動會每年都是機關同仁間的交流聯誼，透過趣味競賽及球類運動，鼓勵同仁在公務繁忙之餘也能放鬆身心，也歡迎攜家帶眷共同參與。
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