▲基隆市議長童子瑋（右三）表示，基隆因為氣候可能是全台最坎坷的運動環境，但仍培養許多優秀體育人才，會作為體育界後盾繼續努力。另有多位議員參加運動會，由左至右分別為市議員曾怡芳、張秉鈞、許睿慈、吳驊珈及施偉政（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

▲身為營養師的正妹議員許睿慈（前排右二）表示，適當運動能增強心肺耐力，減少疲勞感，更可降低三高，預防心血管疾病發生；也可有效降低長者肌少症問題。議員施偉政（左一）則表示，多運動也能減少民眾健保卡使用次數。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

▲現場有許多有趣的趣味競賽，圖為矇眼砍氣球的「盲劍客」。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲現場有許多有趣的趣味競賽，圖為「造橋鋪路」。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府長期推動全民體育，培養運動風氣，「基隆市112年度運動會」3日上午在建德國小舉行，由副市長邱佩琳主持開幕儀式，共約3000名選手及教練，共同參與本次運動盛會。

本次運動會有各式各樣的比賽，包括趣味競賽、球類運動競賽及身心障礙球類競賽等，無論是運動的專業人士或是喜愛運動的大眾，都可以參加比賽，展現自己的實力和技巧。

市府表示，今年度運動會由安樂區體育會承辦，內容精彩豐富，運動比賽項目包含參加槌球我最行、造橋鋪路、疊杯接力、盲劍客、薪水相傳等趣味競賽；另有槌球、桌球、慢速壘球、籃球、保齡球及地板滾球等球類運動競賽及身心障礙球類競賽等項目。

議長童子瑋表示，因為氣候基隆可能是台灣運動環境最坎坷的城市，但基隆仍出了非常多體育人才，希望基隆的體育風氣能蓬勃發展。

身為營養師的市議員許睿慈指出，適當運動能帶給身體較佳心肺耐力，減少疲勞感，更可降低三高，預防心血管疾病的發生；也可在運動中改變身體組成，建立肌力與肌耐力，對於長者能有效降低肌少症問題。

市議員施偉政表示，體育是強國之本，感謝基隆市體育會推廣體育不遺餘力，才能看到有這麼多的市民朋友出來運動，多運動也能減少民眾健保卡使用次數。

教育處長劉美蘭表示，全市運動會每年都是機關同仁間的交流聯誼，透過趣味競賽及球類運動，鼓勵同仁在公務繁忙之餘也能放鬆身心，也歡迎攜家帶眷共同參與。