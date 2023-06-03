移工離鄉背井來台灣工作，無非希望能有更好的生活，日前YouTuber「Jay Chen」採訪一對來台11年的菲律賓夫妻，發現他們的工作並不輕鬆，但努力存錢回菲律賓置產，大概花了24萬元台幣買下121坪土地蓋房圓夢，開心地說：「謝謝台灣」。

YouTuber頻道「Jay Chen」近日發布影片，街訪到一對在台灣的菲律賓移工夫妻，先生在同一間工廠工作長達11年，太太則有9年的看護經驗，坦言工作並不容易，有時會覺得心很累，「我每天都沒有時間休息，每周只有休假1天，照顧阿嬤真的很辛苦」。

被問及是否會因為移工身分，遭到台灣人差別待遇時，太太說，不是所有台灣人都是壞人，台灣有很多友善的人，「也許是我們不瞭解彼此」，語言的隔閡可能讓雙方溝通有落差。

這對夫妻透露，目前已經在菲律賓擁有自己的房子，「要花很多錢，不是這麼容易達成」，當初是一點一點地買下土地，而在菲律賓，30.25坪的土地要價台幣6萬至7.5萬元左右，她們擁有121坪，分4次付款，總計約台幣24萬元，太太笑著對鏡頭說：「夢想成真，謝謝台灣」；先生則表示，明年就在台灣工作滿12年，已經是最後一份合約，開心地摟著太太說，「回去生小寶貝」。

影片發布後，引來許多網友討論，「看到還是有些移工在台灣過的很好、很快樂，真的感到欣慰」、「離鄉這麼遠工作，辛苦是值得的也希望大家對待移工能有更多的尊重」、「看到他們很開心地離開台灣，我就安心了，很怕他們被欺負」。另外，也有人羨慕菲律賓的土地價格，「30坪只要6萬？菲律賓根本是天堂吧」、「30坪6萬…我現在哭著上班」。