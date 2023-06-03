台中5億賴姓高中生詭異墜樓身亡，法醫高大成受賴母委託協釐清愛子死因，高大成從賴生右手瘀青紅腫、上唇壓痕、左掌瘀青，提出推斷，他提到，右手瘀青紅腫且肘動脈有1處針孔，讓救護人員改左手打點滴，上唇壓痕疑遭口掩麻醉劑迷昏，而賴生的「左掌瘀青」，疑死前遭壓制掙扎，而瘀青形狀不像手掌印，像是「腳踩」造成。

高大成指出，賴姓高中生從10樓墜樓「僅右手骨折太奇怪」，經仔細檢查後，非右手骨折，而是右手有瘀青紅腫，且肘動脈有1處針孔，經查救護送醫，因為賴生右手腫起，連醫護都不敢動右手，改在左手打點滴，因此並非死後打點滴的針孔。

另外，賴生「上唇壓痕」，由於當時急就是插氣管內管，不是戴氧氣罩，不可能造成上唇有壓痕，而賴生到院後以斷氣至少半小時，體溫還有37.5度，因此推測死亡時體溫是38度，只有揮發性麻醉可以讓體溫升高；高大成再指出，賴生「左掌瘀青」，推斷恐是賴生遭到壓制時掙扎，再從瘀青形狀來看，不像是手掌印，而比較像是「腳踩」造成的瘀青。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980