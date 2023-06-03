高雄市3所偏鄉小校組成跨校國際交流團隊，赴日本熊本縣進行5天的見學交流，興達國小將太鼓與傀儡傳藝、觀亭國小將內門藝陣絲竹樂、廣興國小將客家藍染技藝課程分享推廣，台日小學生一起升旗、共用午餐，偏鄉小校生除增廣見聞，也一圓出國夢。

3所學生第一次跨越國界前往不同的國家進行見學體驗，開展偏鄉學生的學習視野，完成國際交流的圓夢計畫，也實現學生們台日小學早上一起升旗、教室共用營養午餐的心願。

3校師生於5月27日至5月31日赴日本九州熊本縣，進行為期5天的見學，在這次台日學校的交流活動中，興達國小以中英日文介紹學校的特色課程，並以太鼓結合傀儡戲展演祥獅獻瑞，接續以直笛與口風琴演奏，唱出日本聞名的兒歌「小小世界」，以及合唱有著優美旋律臺灣歌謠~望春風。

觀亭國小透過絲竹樂的演出，分享日本孩童熟悉的桃太郎、淚光閃閃，也分享內門佛祖遶境文陣曲目「行路譜」，同時也演出紫竹調、花好月圓及茉莉花等曲目。

廣興國小除了以簡報、實物簡介藍染的特色及示範簡單技法外，也帶著以客家花布製成的兔年吉祥物「客家花布兔」掛飾，由台灣學生邀請日本學生一起替每一隻兔子別上「藍染領巾」，並將共作的掛飾贈送給日本的每位學生留作紀念，希望雙方合作經驗能跟台灣客家藍染領巾一樣的沈靜寧謐，卻又潛藏無限活力。

除了和學校交流外，日方也安排了12個日本家庭讓3校的學生能透過Homestay來體驗日本的常民生活，同時結合學校課程主題造訪久留米池田絣工房，體驗日本的藍染文化，認識久留米絣與染技的人文底蘊，參觀災後整修完成的熊本城天守閣、日本膜拜學問之神太宰府天滿宮。

興達國小同學吳宇塵表示，很高興能夠到日本進行交流，在幾天的交流活動中體驗了許多的日本文化，也交到了許多日本的好朋友；同時非常感謝Home爸、Home媽的熱情招待，住宿在日本家庭的新奇感受，讓自己有不想回高雄的感覺，也希望以後還有機會來日本進行交流。

興達國小校長曾建勳說，此次見學旅程，對學生不僅是國際間交流與異國文化體驗，更多的是孩子拓展了對「世界」的視野；在介紹家鄉特色的過程中，學習到尊重、認同，也將學習廣度拓展，走出台灣與世界各地的同學做朋友。