2023龍潭歸鄉文化節龍舟賽將於端午連假登場，賽事睽違3年重啟，百年里龍舟隊成員蓄勢待發。（蔡明亘攝）

負責調整龍舟方向的公舵手，可說是龍舟賽的靈魂人物，需支援大部分無舵手的隊伍。（蔡明亘攝）

2023龍潭歸鄉文化節龍舟賽將於端午連假登場，各隊伍積極練習備戰中，龍潭區長黃世琪提醒選手，務必注意水上活動安全。（蔡明亘攝）

2023龍潭歸鄉文化節龍舟賽將於端午連假登場，今年有將近120支隊伍參賽，目前各隊伍積極備戰中。（蔡明亘攝）

2023龍潭歸鄉文化節百年傳統龍舟賽，將於端午連假登場，睽違3年重啟賽事，讓將近120支隊伍相當期待。龍潭區公所近日安排龍舟下水，提供隊伍練習，各隊皆積極備戰，爭取最高榮耀。百年里長張銘純說，里民對龍舟賽向心力非常強，且聚集不少年輕人參加，是真正「歸鄉」的表現。龍潭區長黃世琪也提醒，選手於練習、賽事期間，務必注意安全。

龍潭區公所提供6艘龍舟於5月31日下水提供隊伍練習，3日一早，龍潭大池聚集許多隊伍在豔陽下練習，其中長年參賽的百年里龍舟隊24名選手齊聚，張銘純表示，龍舟賽因疫情停辦3年，選手都已蓄勢待發，從5月初練習至今，希望能奪標取勝，今年也有許多年輕人參加這象徵團結的龍舟賽，與活動名稱「歸鄉」精神一致。

百年里龍舟隊長周暐翔說，隊員幾乎都是上班族，較難有一致的練習時間，但大家仍盡量抽出空閒時間努力練習，希望今年可以奪下最高榮譽神農旗。隊員蕭之宇分享，他從15歲開始划龍舟，參與龍舟賽是百年大鎮社區傳統，時間一到大家就會主動參與，向心力非常強，無論是訓練或後勤補給都完全不馬虎。

龍舟賽裁判長陳仁禎表示，龍舟賽為龍潭傳統運動活動，今年特別新增里長聯誼會組別，可由各區里長組隊參加。練習與賽事期間，12名公舵手皆在現場準備，由於僅有約1成的隊伍擁有專業舵手，因此調整方向的公舵手可說是龍舟賽的靈魂人物。擔任裁判長有40年經驗的陳仁禎說，過去每年比賽都湧入萬人觀賽，希望活動持續傳承下去。

目前各隊伍積極備戰中，黃世琪提醒，賽道共280公尺長，無論在練習或比賽期間，選手都須穿著救生衣，且行進時選手不該站起身，避免落水危險，自5月31日起至賽事結束時，桃園市急難救援協會都會派員駐點於龍潭大池，從上午5時至晚間7時，守護民眾安全，由於賽事停辦3年，各隊都想爭取最高榮耀，勉勵選手在努力練習時，務必要注意水上活動安全。