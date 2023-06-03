桃園市在玉山盃冠軍戰以11比5擊敗台東縣，張趙紘在6局上開轟一度助隊取得「扣倒」機會，事實上他從選拔賽時右手手肘附近就出現傷勢，透過治療舒緩疼痛，「另外就是教練說要秉持信念，把痛忘掉。」他希望傷勢能夠「馬上」轉好，讓他一圓U18世界盃國手夢。

張趙紘此役埋伏在後段棒次，4打數2安打，包含6局的2分炮，最終以9打點拿下打點講，還獲得最佳二壘手肯定，攻守兩端都有亮眼表現，成為球隊能奪冠的功臣之一。

「教練只跟我說把球跟進來，比較容易打到想打的球，開轟那球揮擊沒有猶豫。」張趙紘表示，經過這段時間的洗禮，除了加強重訓提升身體素質外，自己在選球方面有很大進步，「高一的時候迷迷糊糊的，球來就打，沒在選球，現在不會盲目攻擊。」

對於接下來將在台灣舉行的U18世界盃，張趙紘非常希望能夠為國出征，但現階段手肘傷勢成為最大變數，他指出，自己的三頭肌跟韌帶處在縣內選拔賽時就出現發炎情況，目前靠震波、打玻尿酸及類固醇治療傷處，「去年沒選上U18回家落淚，今年在台灣打更想參加，但遇到受傷，希望下次治療能馬上好。」