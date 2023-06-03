台東縣政府將整理南昌街及鐵花路的縣有土地，改建為平面停車場，解決停車位不足問題。（蕭嘉蕙攝）

台東縣運動園區游泳池入口將從4.5米拓寬為6米路幅，照明設施增設20盞以上的高燈，並畫設行人區確保通行安全。（蕭嘉蕙攝）

由台東大學舊校區泳池改建的「台東縣運動園區游泳池」，6月30日即將試營運，因位處市中心，周邊停車亂象多，加上園區入口路幅狹窄，民眾憂心通行安全性，對此，台東縣府交觀處表示，將會拓寬路幅為6米、增設2處停車場，目前相關工程已發包。

台東縣政府攜手台東大學投入約5000萬經費，改建台東校區游泳池成為「台東縣運動園區游泳池」，鄰近舊站特區、台東轉運站和中華路商圈，地理位置條件佳，但園區前廣場及入口處路幅狹窄、周邊停車空間不足，如今試營運在即，民眾擔憂恐增加交通事故率。

「出入口那邊會危險，因為這邊的車速算是滿快的。」騎機車的民眾說，從中華路轉進園區入口，短短200公尺不到的一段路卻步步驚心，因為車流量大難轉彎，建議增設號誌、標線等設施，來車未注意而發生碰撞意外。

台東縣交觀處副處長洪國欽表示，在動線改善部分，中華路轉進的入口將會從4.5米拓寬為6米路幅，照明設施增設20盞以上的高燈，另外考量到民眾車停對面時有過馬路的需求，將會畫設行人區確保通行安全。

另外一位民眾則是在意市區停車難題，她說「找不到車位的話，只能停進台東大學，停車費1次100元算貴。」

洪國欽說，停車位難求的問題，初步規畫將位在南昌街及鐵花路的縣有土地，改建為平面停車場，預計可提供上百個車位，收費標準比照路邊停車，目前相關工程都已發包。

台東縣運動園區游泳池目前工程已完工進入驗收階段，預計於6月30日下午4點起至7月4日晚間9點試營運，並如期於暑假正式啟用，試營運期間優惠票價每人50元。