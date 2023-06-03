民進黨性騷風波連環爆，引發各界關注性騷擾議題。台北市議員、國民黨立委參選人游淑慧今( 3 )日也在臉書表示，自己4年前首度參選議員時，曾在地方餐會遭一名喝醉的男性司法人員「拉住手不放」，強逼她喝一杯，游淑慧用力掙脫後還被嗆「女生不喝酒跟人家選什麼選？」游淑慧事後聽說，該男被調往別區後也常酒後亂性，甚至企圖強拉女下屬進旅館，最後被迫退休。

對於近日多起性騷擾受害者具名控訴，游淑慧在臉書表示，「把所有的隱忍、隱藏在心底的傷疼都勇敢講出來，才能得到療癒。不論發生在任何政黨或任何職場，此刻越引起重視，對未來女性或弱勢的保護就越大。腐肉不割除，傷口不會好。這幾天很多曾受委屈的女生都勇敢的說出來……看了後覺得心疼，不知大家隱忍多久了，不知還有多少仍在隱忍？」

「除了職場上關係人的性騷擾外，女性政治人物在平常公眾活動上其實也是高風險」，游淑慧提到，2018年她剛參選從政時，「有一次在地方餐會上，被一位喝醉的男生拉住手不放，他硬要我喝一杯才放人，但我堅持不喝，旁邊很多人拉他勸他，但他依然抓著我的手腕，最後腦羞成怒、汚言穢語，甚至『說女生不喝酒跟人家選什麼選？』」

游淑慧說，「後來我用力掙脫、轉身離開，一離開我馬上就跟他所屬單位申訴，我氣的告訴他們『如果他們不處理，我就開記者會』。這個男人，還是個司法相關人員」。

游淑慧也指出，後來聽說該名男性被調往別區，兩年後聽另一位議員說，「他在該區也常酒後亂性，有次甚至酒後企圖強拉女下屬要進旅館。被逼提前退休。」

游淑慧強調，「周圍協助、勇敢揭露、制度保護」，這是很重要的三環，性騷擾加害人，通常是慣犯，有時還可能是有權勢背景者，若不制止、息事寧人只會增加被害者。這次的教訓，我想各個領域都要藉機擴大內部調查、建立制度，別再鄉愿了事。