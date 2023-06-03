「市長盃全國太極拳錦標賽」3日起一連兩天在高雄市鳳山運動園區體育館隆重登場，來自全國2300名太極拳好手齊聚一堂，切磋武藝。（柯宗緯翻攝）

「市長盃全國太極拳錦標賽」3日起一連兩天在高雄市鳳山運動園區體育館隆重登場，來自全國2300名太極拳好手齊聚一堂，切磋武藝。（柯宗緯翻攝）

大會副會長、高雄市議員李雅靜表示，太極拳強調以陰陽相濟，是有益健康的運動，且可以調解身心。（柯宗緯翻攝）

「市長盃全國太極拳錦標賽」3日起一連兩天在高雄市鳳山運動園區體育館隆重登場，來自全國2300名太極拳好手齊聚一堂，切磋武藝。特別的是，賽前1000多位來自全國各地太極劍好手齊聚，進行「千人御劍」齊舞，現場氣勢磅礡，舞劍見證歷史，創下紀錄。

大會會長、立委林岱樺致詞指出，疫情後，民眾越來越注重健康養身，太極拳正是一項最正確的選擇，太極拳講究鬆柔與呼吸吐納，結合陰陽圓融的哲理，對於身、心、靈及精、氣、神的訓練培養都有相當大的的助益，身體更健康，增加抵抗力減少生病的機會，健保卡少用了，不但幫政府省下許多支出，無形中也為家庭及國家省下了很多資源。

大會副會長、高雄市議員李雅靜表示，太極拳強調以陰陽相濟，是有益健康的運動，且可以調解身心，發揮團隊精神，她也期待能將太極拳運動帶進校園推廣，向下紮根讓太極拳成為全齡式老少咸宜的運動。

主辦單位指出，兩天的賽事進行多項競賽項目，有13式、37式、陳氏38式、64式、99式太極拳、易簡34 式太極拳、楊家傳統54式太極劍、全民版32式刀、鄭子太極劍等，讓全國各地的太極好手，展現高超武藝。