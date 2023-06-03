温貞菱即使忙拍戲氣色依舊紅潤。（粘耿豪攝）

温貞菱今（3）日出席防曬品牌Biore活動，今年1月她和孫沁岳被周刊拍到一起運動，還穿情侶裝回香閨，當時2人都沒有正面回應戀情。上個月孫沁岳受訪時回應2人是球友，還稱溫就是把大家聚在一起的「Team leader」明顯切割2人關係。

温貞菱今表示被切割不會感到不悅，「不會不爽，因為大家都是朋友。」至於和孫沁岳是否交往過，她沒有正面回答，僅說：「應該是說隨緣，盡可能把專注力跟時間花在角色上。」問及2人目前關係，她仍維持一貫答案表示，「是球友，真的一起打球的朋友。」且說傳緋聞後2人相處都正常。

而近日性騷擾議題沸騰，温貞菱表示自己很幸運沒有遇過，「拍親密戲的時候跟對手演員也會溝通，都沒有不舒服。」她正趕拍戲劇《你是我的姐妹》，坦言角色外放，要比較大的表演方式，還有時間打羽球？她笑回：「剛開始拍之後有現在沒有，不過下戲之後回家有體力的話會去慢跑。」