談戀愛時有些人擔心被騙，所以挑選對象都會非常謹慎，不會輕易陷入情網。《搜狐網》分享4個害怕被辜負，不會隨便談戀愛的星座，在與對方確認關係前，他們通常會表現冷淡，從中觀察對方是否真心。

▎金牛座

金牛座講求務實，做什麼事都希望獲回報，面對感情也是如此，害怕自己被辜負，所以一開始會非常謹慎，不過一旦談了戀愛，他們就會把愛人當成唯一，付出自己的一切，什麼事都願意與對方分享，一直走到最後，屬於越愛越濃的類型。

▎天蠍座

天蠍座對任何事都抱持懷疑態度，不容易相信別人，若想與他們交朋友，首先就是臉皮要夠厚，不斷展現自己的誠意，才能讓天蠍座卸下心防，但他們其實是害怕受傷，而用冷漠武裝自己，面對感情也是如此，通常不會主動追求，不過兩人關係穩定後，就會付出所有。

▎巨蟹座

巨蟹座個性很矛盾，容易被他人的好意感動，但心中卻會產生懷疑，認為對方有其他意圖，面對情感也是如此，很少會承認自己愛上別人，就是不想讓對方仗感情而肆意傷害他們，因此絕不會出現一見鍾情而交往的狀況，會先評估對方是否真心，才會展現自己最真實的模樣。

▎雙魚座

雙魚座雖然很嚮往戀愛，不過交往前他們卻很理性，不會輕易墜入愛河，而且直覺相當敏銳，馬上察覺對方是否有誠意，一旦發現是居心不良，他們就會趕緊遠離，愛情中他們擁有奉獻精神，只要對方開心，他們可以做任何事情，但若被辜負，通常都很難走出來。