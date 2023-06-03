太魯閣國家公園管理處在成功山屋周邊新闢營地，共可容納10個4人帳、1個2人帳，最大容量42人。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

太魯閣國家公園內有27座百岳，奇萊山是最受山友喜愛的熱門路線之一，但成功山屋床位不敷需求，為提供山友安全紮營區域，太管處在成功山屋周邊劃設42處營位，最近會在入園網站系統新增成功營地的選項，供登山客申請營位。

這27座百岳中，需申請入園的步道中，以奇萊山、南湖大山與錐麓古道三條山徑最熱門。其中山友習慣自合歡山遊憩區滑雪山莊奇萊山登山口進入奇萊山區，再分往奇萊主北峰、奇萊連峰、奇萊東稜或奇萊北峰下屏風山等山徑攀爬，因此成功山屋也成為入山途中住宿紮營的首站必選地點。

成功山屋可提供山友入住34個床位，鄰側成功2號堡可供10位山友入住，已核准入園但未申請到床位的山友需自備帳篷，因現地箭竹、芒草、咬人貓等植物叢生，地形陡峭平坦空曠地不多，山友多在溪床較高處紮營，但倘遇豪雨溪水暴漲，對山友有須及時撤離的安全之虞。

太管處指出，因該處腹地不足，無法另闢建山屋增加住宿量的情況下，太管處擇選2號堡上方樹林下平坦地劃設7個4人帳、1個2人帳營位，並整理了溪床較高處原有紮營處3個4人帳營位，可同時容納42位山友紮營休息，可大幅提升山友登山安全與遊憩品質。近日會在太管處入園網站系統新增成功營地的選項，供登山客申請營位。

太管處不定期派員或請保育志工協助整理山域環境，因山林開放政策施行後入山民眾劇增，尤其連續假期工作量倍增，太管處籲請山友一起維護山林環境，將垃圾帶下山，也不要將食物或廚餘留置在山屋內，干擾野生動物生活習性。