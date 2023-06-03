灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）持槍事件持續發酵，下賽季恐怕將有一段時間無法看到他，擔任《ESPN》名嘴球評史密斯（Stephen A. Smith）則相當擔心，認為莫蘭特若無法改變生活習慣，他的生命可能將會受到威脅。

聯盟會如何處置兩度直播亮槍的灰熊球星莫蘭特（Ja Morant），令外界相當關注，但由於聯盟正在進行總冠軍賽，NBA總裁席爾佛（Adam Silver）選擇延後公布對莫蘭特的處罰。《ESPN》記者溫霍斯特（Brian Windhorst）認為，莫蘭特可能將面臨長期禁賽。

史密斯表示，莫蘭特的場外行為將會為他帶來嚴重後果，「當他發現平常參與的球隊場合及關懷活動，與自己過往的生活習慣不同，他不得不利用剩下的時間，像他隨身帶著槍就是一種寫照，我認識的球員很多都來自街頭，這圈子的人不僅關心他是否能重回賽場，還擔心莫蘭特可能活不過5年。」

另一位球評帕金斯（Kendrick Perkins）則是支持莫蘭特離開灰熊，「避免聯盟再發生類似事件，也為了自己著想，他最好離開曼菲斯，去一隻不同的球隊效力。」過去巫師「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）也曾在球員休息室爆出持槍事件，遭聯盟禁賽50場，莫蘭特的情況雖然算輕微，但這種故態復萌的態度，必然逃不過嚴厲懲罰。