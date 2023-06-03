2023中華企業射箭聯賽3日移師台中市四箴國中，擔綱主場的台中銀行雖然1比4不敵寒舍集團，重返母校的李采璇表現精彩，以6比0扳倒林佳恩拿下唯一一勝，徹底發揮主場優勢。

李采璇出身四箴國中、沙鹿高工，今天有近30位學弟妹到場加油，每射一箭都獲得滿滿喝采，讓她不免害羞，「都是認識的學弟妹，平常很少這麼多人來幫我歡呼的，很謝謝他們。」

跟學弟妹感情不錯的李采璇，今年寒假就曾回四箴訓練，「熟悉的場地，彷彿看到以前的我，心裡比較踏實，今天表現有點超乎我預期，不然其實我很緊張，還好他們把氣氛搞得很歡樂。」她笑說。

賽前李采璇主動請纓擔任開路先鋒，聯賽首場女單就是對決國手、同時也是國立體大學姊的林佳恩，靦腆的她內心卻是無比強大，「想試著突破自己，平常跟學姊也有一些交流，從她那邊學到很多。」

中銀教練陳坤成本身也是四箴國中與沙鹿高工的教練，正是當初提拔李采璇的恩師，「她最近箭著點都不錯，狀況很好，剛好她又希望能挑戰女單，表現果然很棒，主場優勢有差。」他笑說。

陳坤成表示：「四箴在大肚山下，場地又空曠，風向比較難掌握，棒次我們也還在磨合，今天大家都辛苦了。」