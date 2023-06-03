空服員外站遭性騷罰不罰？桃市府盼中央先做出判例讓地方可循。(蔡依珍攝)

桃園市空服員職業工會昨指控，2名國籍航空空服員在外站飯店遭男同事性騷擾，但桃園市政府卻稱外站非本國領土拒開罰。桃市府3日澄清，性騷擾防治委員會認定境外性騷成立，卻無法可罰，因此5月就函請中央研議法令不足處，避免開罰後又因法令而被撤銷，且第一時間就透過「性別工作平等法」，要求該國籍航空公司啟動內部調查，呼籲中央做出判例讓地方有所依循。

針對國籍航空女性空服員今年3月於荷蘭外站飯店遭男性同仁言語性騷擾，桃園市政府表示，因發生地點於中華民國領域外，囿於「性騷擾防治法」與「行政罰法」的規範，市府依法無裁罰權，但經本府召開性騷擾防治委員會，委員們就境外性騷擾行為成立卻無法可罰，認為法律實有不足之處，因此桃市府已於5月函送提報至衛福部研議，希望中央考量實際狀況檢視相關法令，周全並維護被害人權益。

桃市府指出，根據3日媒體報導，衛福部表示「性騷事件具延遲效應，空服員回到台灣仍因此心生恐懼，應沒有『非國土』疑慮」；另一媒體報導則指出勞動部認定此案「適用性騷擾防治法」。市府對此表示，若衛福部能對相關裁罰的適法性予以重新認定，作出正式的裁定，確實能讓地方政府的相關處置更於法有據，避免地方政府即便做出裁罰，但卻囿於法令而最終遭撤銷。

市府指出，雖然目前「性騷擾防治法」仍待衛福部訴願委員會處理，但桃園接獲陳情後，已先透過「性別工作平等法」，要求該國籍航空公司啟動內部調查，該公司也已完成並作成懲處決議。但為保障空服職工在外站的人身安全保障，市府將再要求該公司檢討員工在外站時保障措施，落實員工安心工作權益。若相關事件未見改善，桃市府將對該公司予以從嚴處置。

桃市府強調，性別平權與性別友善是必須捍衛的價值，自接獲申訴以來，即透過勞動局、社會局、法務局與性騷擾防治委員會等相關機關積極商討，但確實囿於相關法律的適法性而難以突破。桃市府將與中央相關單位密切溝通，提供相關當事人與工會團體所反映的意見，讓不當的職場性騷擾行為受到應有的處置，還給受害人公道。