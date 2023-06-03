女星郭書瑤（瑤瑤）當年以展現傲人上圍喊出「殺很大」爆紅，之後轉型成演員後，升格近代優秀女演員代表之一，也不再靠身材搶鏡，偶爾因工作關係才會小露性感。郭書瑤日前分享私下日常照，透膚上衣讓好身材被看光，側身超巨視角使網友忍不住流口水，紛紛大讚「還是殺很大」。

郭書瑤5月31日在IG更新近況，透露若太久沒發文會被經紀人揍，調皮地說，「回個眸，抓個癢」，還自嘲美不過三秒；郭書瑤隨文附上多張日常照，私下穿搭簡約以粉色透膚上衣搭配牛仔褲，頭頂戴著粉色帽子，揹著白色小包包，格外可愛又像個小女人。

有不少眼尖網友注意到，郭書瑤的上衣材質是透膚的，隱約看得到她衣服裡面的黑色內在美，超兇身材被看光，而側身超巨視角更是讓曼妙曲線一覽無遺，網友看到快流口水，紛紛留言激讚，「女神身材太好了吧，超級美」、「還是殺很大，越來越漂亮的殺很大」、「戀愛了」、「側面看身材太扯，保養得超好」。

有趣的是，郭書瑤前面幾張還是性感撩人的樣子，最後一張露出燦笑搞怪表情搭配搞笑姿勢，一點都不在意形象，展現真實的她，意外又成功圈粉無數。